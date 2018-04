Deloitte,nasce startup per l'innovazione

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Nasce Officine Innovazione, la startup di Deloitte che aiuterà le imprese a mettere in pratica idee innovative per rispondere alle sfide del mercato ed essere più competitive sul fronte del 4.0. La nuova azienda godrà di un network di professionisti presenti in oltre 150 paesi nel mondo, che fanno parte di Deloitte, da tempo impegnata nel promuovere la cultura dell'innovazione, generare idee disruptive e studiare le nuove tendenze tecnologiche.

"L'innovazione è il grande driver di crescita e sviluppo del nostro tempo - spiega l'A.d. di Officine Innovazione, Andrea Poggi -. Questa potente spinta, però, va governata con decisione e indirizzata correttamente per poter trasformare il business corrente e creare nuove opportunità. Da qui, la scelta di dare vita a una nuova azienda vera e propria, che ha nel suo dna l'approccio rapido e la focalizzazione tipici delle start up, con l'obiettivo di offrire ai clienti di Deloitte servizi nuovi per rendere l'innovazione concreta e a impatto reale".

La startup punta ad attrarre nuovi partner dell'ecosistema dell'innovazione, in primis acceleratori, centri di ricerca, università, incubatori, startup, aziende specializzate nell'innovazione e venture capital, oltre che ad arricchirsi di nuove competenze e professionalità. Tra le attività previste: l'affiancamento delle imprese nella mappatura del loro livello di innovazione; lo sviluppo di asset distintivi necessari per la generazione continua delle iniziative di innovazione; supporto nella selezione di idee innovative e successivo sviluppo, mettendo a disposizione metodologie e asset proprietari, come la Greenhouse, la casa dell'innovazione di Deloitte.(ANSA).