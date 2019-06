Lighthouse Acciaio 4.0 a Brescia

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - E' stato inaugurato, nell'acciaieria bresciana Ori Martin, il 'Lighthouse Acciaio 4.0', il secondo dei quattro "impianti faro" del piano Industria 4.0, selezionati dal Cluster Fabbrica Intelligente per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto mette insieme la società varesina Tenova, specializzata in soluzioni per l'industria metallurgica e mineraria del Gruppo Techint, e Ori Martin, azienda siderurgica bresciana, attiva nella produzione di acciai speciali. Il sito produttivo realizzerà un esempio di fabbrica intelligente con l'obiettivo di produrre acciaio 4.0 attraverso macchinari innovativi e connessi, con un'attenzione particolare alla tracciabilità, alla sicurezza e all'integrazione tra uomo e robot. Ori e Tenova si avvarranno del contributo di primari fornitori di tecnologie informatiche del panorama internazionale per sviluppare e sperimentare soluzioni non attualmente disponibili sul mercato. Inoltre, usufruiranno di organismi di ricerca italiani (PoliMi, UniBs, Cnr-Stima, Csmt) per le attività di R&S. Il Lighthouse Plant di Tenova/Ori Martin è il secondo nato, dopo quello di Ansaldo Energia, e "rappresenta un esempio molto innovativo di cooperazione nei processi manifatturieri avanzati, con benefici importanti per i due partners e per la filiera di pmi che fanno riferimento a loro - sostiene il presidente del Cluster nazionale Fabbrica Intelligente, Luca Manuelli. L'iniziativa è sostenuta da Mise e Regione Lombardia, "nell'ottica di favorire il miglioramento della competitività del nostro sistema paese, in cui la collaborazione tra Miur e sistema confindustriale è spesso, come in questo caso, un'occasione di sviluppo". I quattro lightouse plant (gli altri due sono di ABB Italia e Hitachi Rail Italy), sono stati scelti come migliori espressioni del made in Italy e rappresentano dei veri e propri impianti produttivi da esplorare, basati sullo sviluppo e applicazione delle tecnologie digitali previste nel piano Industria 4.0.(ANSA).