Digital360 premia i migliori progetti di innovazione

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - "È un momento di grande trasformazione del sistema imprenditoriale del nostro paese. Le aziende stanno imprimendo una forte accelerazione ai progetti di digitalizzazione". Lo afferma l'amministratore delegato di Digital360, Andrea Rangone, contestualmente al lancio della terza edizione dei "Digital360 Awards", iniziativa del gruppo nata per promuovere la cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità in ambito digitale. I Digital360 Awards 2018, aggiunge Rangone, si caratterizzano per "l'interazione tra diverse componenti del mondo imprenditoriale", attraverso la condivisione delle esperienze tra imprese, fornitori, startup e istituzioni. Il contest vuole essere "un volano della conoscenza", e - durante la manifestazione finale, a luglio sul Lago di Garda - sarà dato spazio ai migliori progetti di innovazione realizzati presso aziende e pubbliche amministrazioni; ai più innovativi centri di ricerca e parchi tecnologici del panorama italiano; alle tecnologie future e alle prospettive di innovazione dei principali venditori Ict. A giudicare i progetti candidati saranno una settantina di direttori informatici delle più importanti organizzazioni pubbliche e private italiane. Oltre ai premi per categoria tecnologica e per settore, ci sarà un riconoscimento per il miglior progetto di digital transformation e uno per il progetto con maggiore impatto sociale. (ANSA).