Gioin avvicina imprese e startup

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Fornire idee, strumenti e supporti, necessari per affrontare la sfida della quarta rivoluzione industriale e per avvicinare il mondo dell'impresa italiana all'ecosistema delle startup innovative. E' questo l'obiettivo di Gioin, il network italiano nato da un'idea del fondatore di Digital Magics, Enrico Gasperini, scomparso nel novembre 2015.

Per realizzarlo, è stata messa a punto una roadmap per il 2018 che prevede sette appuntamenti con i protagonisti del digitale, aziende, startupper e istituzioni, durante i quali si approfondiscono le opportunità dell'innovazione aperta di processi, prodotti e servizi, utilizzando le piattaforme tecnologiche. Il tutto si basa sulla condivisione di esperienze concrete e di "case history", coinvolgendo imprenditori e startupper che stanno mettendo in pratica il paradigma dell'open Innovation nei loro settori. Dopo il primo appuntamento di Torino, Gioin fa tappa a Napoli con un focus sull'Impresa 4.0, alla luce delle indicazioni del piano Calenda. Gli esperti del settore, alla presenza delle istituzioni, si confronteranno per capire "come si costruisce l'impresa 4.0", tenendo conto delle specificità del Made in Italy, il prossimo 15 maggio, all'interno dell'Innovation hub di Banco di Napoli (Gruppo Intesa Sanpaolo) e Università Federico II. Il terzo incontro del Gioin (Gasperini Italian Open Innovation Network) si svolgerà il 6 e il 7 luglio a Saint Vincent.(ANSA).