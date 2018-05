Bilancio Ue: Rossi, errore ridurre fondi per coesione sociale Governatore Toscana, servono per combattere le spinte sovraniste

FIRENZE - I fondi europei per la coesione sociale "nell'ultimo settennato sono stati purtroppo un po' ridotti e ora sembra che saranno ulteriormente diminuiti. Per noi è un errore perché se vogliamo combattere le spinte sovraniste e il ritorno agli Stati nazionali dobbiamo rendere l'Europa più forte". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in occasione dell'incontro a Firenze su 'Quale futuro per la politica di coesione dopo il 2020?'. Per evitare tagli, ha aggiunto Rossi, "a suo tempo ci eravamo impegnati sul cosiddetto documento Monti, a sostenere tre ipotesi, che ci sembrano ancora valide e concrete. La prima è una tassa sulla plastica che non si può riciclare e sulla Co2. La seconda è una tassa sulla grandi piattaforme digitali, e la terza è la Tobin tax. Qualcosa si muove, noi combattiamo ma spesso abbiamo la sensazione che ci si muova troppo tardi e troppo poco".