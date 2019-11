Von der Leyen: 'Nuovo inizio per l'Ue, squadra eccezionale'

STRASBURGO - È un'Ursula von der Leyen distesa e sorridente quella arrivata alla plenaria del Parlamento europeo, dove oggi si voterà intorno a mezzogiorno il varo della sua Commissione europea. Von der Leyen, che per l'occasione ha scelto una giacca color fucsia su camicetta bianca e un pantalone nero, è entrata diversi minuti prima dell'inizio del suo discorso in aula, dove stringe mani agli eurodeputati e alla squadra dei suoi commissari - presente naturalmente anche Paolo Gentiloni - e si presta anche a qualche selfie. Nei corridoi davanti all'aula c'è la calca delle grandi occasioni. Il programma della mattinata prevede la sua allocuzione, seguita dal dibattito e poi il voto a scrutinio palese e maggioranza semplice, che avverrà con modalità elettronica e di cui si conoscerà quindi immediatamente l'esito.

"Sarà un buon inizio, sono moderatamente ottimista". Così Paolo Gentiloni conversando con i giornalisti davanti all'entrata della Plenaria del Parlamento europeo.

"Abbiamo costruito un'equipe europea eccezionale, oggi chiedo il vostro sostegno per un nuovo inizio per l'Europa", ha detto la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen in plenaria al Parlamento europeo. "Nei prossimi 5 anni - ha aggiunto - la nostra unione porterà avanti una trasformazione di società e economia, è la cosa giusta da fare e non sarà semplice".

DIRETTA

"Ogni Stato membro dell'Ue si è impegnato per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu - ha detto la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen in plenaria al Parlamento europeo -. Paolo Gentiloni gestirà il raggiungimento degli obiettivi ne è convinto e io credo in lui".