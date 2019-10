Trasporti: De Berti, Veneto connesso a Ue con nuovo piano mobilità

BRUXELLES - Garantire una mobilità sostenibile, per un Veneto più competitivo ma anche connesso all'Europa: è il tema al centro del Piano regionale mobilità e trasporti del Veneto presentato a Bruxelles a un evento sulla mobilità, in occasione della settimana delle Regioni Ue che ha preso il via oggi.

La Regione Veneto aspettava l'aggiornamento del piano mobilità "da 30 anni, questo documento è fondamentale per coordinare tutti gli investimenti e guidare le scelte politiche all'interno della regione", ha detto l'assessore regionale ai Trasporti del Veneto, Elisa De Berti, sottolineando che l'approdo del piano a Bruxelles è "fondamentale" per un futuro del Veneto "connesso all'Europa". Il piano, ha aggiunto, è stato "redatto applicando per la prima volta un ampio processo di informazione, partecipazione e confronto con la cittadinanza, le associazioni, le categorie economiche, le comunità locali e tutti gli stakeholder".

All'evento, organizzato dalla Regione Veneto, è intervenuto anche l'eurodeputato veronese Paolo Borchia. "Siamo contenti che dal Veneto parta una forma di innovazione legata ad un comparto tradizionalmente più statico e poco coeso", ha detto, evidenziando che "il Veneto guarda al futuro anche dal punto di vista della mobilità".