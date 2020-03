Lacultura non si ferma raddoppia ascolti

(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAR - Il video inedito di Alessandro Bergonzoni, le dirette streaming di Ferrara sotto le stelle, con Xabier Iriondo e Paolo Benvegnù, del Mei, con il format quotidiano 'I live Mei', e della Cantina Bentivoglio di Bologna che lancia 'Casa Bentivoglio: da noi a voi sulle note del Jazz', con Andrea Pozza al piano e special guest Mila Ogliastro (voce).

Ma anche la danza con Bill.T. Jones/ArnieZane Company in 'Play and Play' e Simona Bertozzi con 'Joie de vivre'; per il teatro continua lo Speciale Motus e prende il via la lettura a puntate de 'Le Tigri di Mompracem', a cura degli attori della Compagnia Ert. Il palinsesto si arricchisce anche di proposte cinematografiche con il film 'La notte non fa più paura' di Marco Cassini, il documentario 'La prima meta' di Enza Negroni e l'animazione didattica 'Apa alla scoperta di Bologna', di Genus Bononiae, dove si potrà ascoltare la voce di Lucio Dalla. Per il Dantedì, 25 marzo, la videolettura L'ultimo sorriso di Beatrice - Paradiso XXXIII.

Continua con ottimo riscontro di pubblico la programmazione quotidiana #laculturanonsiferma, a cura dell'assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione e realizzato in collaborazione con gli operatori culturali dell'Emilia-Romagna. Nel secondo weekend gli accessi sono stati oltre 39.500, più che raddoppiando le visualizzazioni rispetto a quello precedente. I dati si riferiscono al sito LepidaTV e al canale YouTube LepidaTV OnAir, senza contare le migliaia di accessi sui social degli artisti coinvolti e su EmiliaRomagnaCultura e su Facebook Cultura Emilia Romagna. Anche nei prossimi giorni gli eventi andranno on line sulle piattaforme regionali di EmiliaRomagnaCreativa (www.emiliaromagnacreativa.it) e Lepida Tv (www.lepida.tv) e canale YouTube LepidaTV OnAir, fruibile anche sul canale 118 del digitale terrestre e sul 5118 di Sky, oltre che sui canali web degli operatori culturali coinvolti nell'iniziativa. (ANSA).