Da venerdì cultura e-r finisce online

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - Un grande palcoscenico virtuale, con concerti, spettacoli, visite virtuali ai musei, reading, film e interviste ai protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo. Venerdì 13 marzo prende il via, dalle 18, la striscia quotidiana '#laculturanonsiferma', palinsesto online di iniziative culturali provenienti da teatri, festival, musei, sedi culturali, di cui si potrà fruire gratuitamente sulle piattaforme regionali 'EmiliaRomagnaCreativa', Lepida Tv e sul canale 118 del digitale terrestre.

Contro l'epidemia da Coronavirus, che ha portato alla sospensione delle attività culturali fino al 3 aprile, l'assessorato alla Cultura e Paesaggio della Regione è sceso in campo e ha invitato gli operatori culturali del territorio, a condividere online alcuni contenuti per creare un palinsesto regionale che dia il segno di una vicinanza al proprio pubblico isolato a casa. L'obiettivo è quello di raggiungere le persone attraverso il web, invitandole a incontrarsi virtualmente per continuare a diffondere cultura. Le adesioni degli operatori stanno già arrivando numerose e hanno portato alla creazione di un primo palinsesto in programma per il weekend. In particolare, l'Istituto per i Beni Culturali ha lanciato la campagna 'Al Museo per voi/In Biblioteca per voi /In Archivio per voi.

Incontri con i curatori delle collezioni dell'Emilia-Romagna', finalizzata a raccogliere e diffondere i contenuti culturali che gli stessi direttori e curatori produrranno, anche con brevi video realizzati con lo smartphone.

Già nel primo weekend sono in programma due dirette streaming: il concerto del sassofonista Piero Odorici & Friends, il 13 marzo alle 21,30, mentre il giorno successivo, alle 21, evento speciale con 'Garrincha Loves Casa Tua', il festival casalingo dell'etichetta indipendente Garrincha, condotto da Lo Stato Sociale.