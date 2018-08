Frontale gazzella Cc e auto, 3 feriti

(ANSA) - RAVENNA, 31 AGO - Due carabinieri e un automobilista in fuga sono rimasti feriti nello scontro frontale delle loro vetture, avvenuto questa notte al termine di un inseguimento durato circa mezz'ora sulle strade alle porte di Ravenna. Tutto si e' innescato verso le 3, quando una pattuglia dell'Arma su via Trieste ha intimato l'alt a un'auto con al volante un 21enne di origine straniera e accanto a lui una 23enne di origine italiana. L'auto, anziché fermarsi, ha accelerato cercando di sottrarsi al controllo. Nel successivo inseguimento sono arrivate in supporto altre gazzelle dell'Arma e Volanti della polizia. Allo svincolo della Classicana per Punta Marina Terme, l'auto in fuga e una gazzella del Radiomobile si sono scontrate frontalmente: le lesioni più gravi le ha rimediate il 21enne, ma nessuno dei tre feriti è in pericolo di vita. E' intervenuto il 118.(ANSA).