Confagricoltura, governo faccia un passo

(ANSA) - PARMA, 10 MAG - "Chiediamo un passo importante al Governo che verrà. Chiediamo noi di Confagricoltura di poter essere più competitivi perché siamo e dobbiamo essere ancora di più leader a livello internazionale". È l'auspicio del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a Parma per Cibus, il salone internazionale dell'alimentazione di Parma.

"I nostri risultati a livello di export sono entusiasmanti ma dobbiamo purtroppo segnalare che negli ultimi anni abbiamo perso in capacità di produzione - ha proseguito Giansanti - Abbiamo quindi la necessità di avere una agricoltura sempre più connessa con il mondo. E la nostra quindi deve essere una visione di mercato globale e dobbiamo tutti accompagnare le nostre aziende in questa crescita".

A Parma nei giorni scorsi c'era il commissario europeo per le politiche agricole Phil Hogan. "A lui abbiamo chiesto maggiore attenzione ai possibili tagli alle futura politica agricola comunitaria - ha spiegato il presidente di Confagricoltura - Il bilancio europeo non deve indebolire la funzione economica del nostro settore come non devono essere penalizzate le aziende più rappresentative, quelle maggiormente organizzate. Immaginare di tagliare contributi alle azienda più grandi significa penalizzare le realtà più innovative e che danno più lavoro".

E Confagricoltura si dice pronta alla sfida dell'innovazione.

"I consumatori ci chiedono cose completamente diverse da un tempo. Il cibo di oggi non è più quello di una volta e noi produttori dobbiamo accontentare queste richieste. Ma siamo pronti perché l'agricoltura vuole vincere con risultati tennistici: ci sentiamo già 6.0". (ANSA).