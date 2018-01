Al Sigep torna la sfida mondiale migliori gelatai

BOLOGNA - Tra gli appuntamenti più attesi del Sigep - il salone della gelateria, pasticceria e panificazione artigianale e caffè da domani alla Fiera di Rimini - torna la Coppa del Mondo della Gelateria, biennale competizione delle scuole mondiali di gelato artigianale. Reduci dalle selezioni nei vari Paesi saranno 12 le squadre che si sfideranno: Argentina, Australia, Brasile, Corea, Francia, Giappone, Marocco, Polonia, Spagna, Svizzera, Ucraina e Usa. Non c'è l'Italia, campione uscente.

In totale saranno 60 i concorrenti, 14 giudici e 8 prove di gara - vaschetta di gelato decorata, coppa decorata, mystery box, torta artistica gelato, alta cucina entrée, pezzi artistici e snack di gelato, oltre al gran buffet finale, ovvero la presentazione di tutti gli elaborati.

La Mystery Box, in particolare, è la prova più complessa, vi si misurano la bravura, la preparazione e la fantasia del maestro gelatiere. La sfida consiste nel preparare un buon gelato artigianale con l'ingrediente base sorteggiato in abbinamento alle 12 squadre poco prima della competizione. Sarà sorteggiato un ingrediente fra i 12 a disposizione e con esso la squadra dovrà preparare una ricetta di gelato e realizzarla in tempi stretti. Il gelato prodotto e la ricetta preparata al momento saranno valutati dalla giuria.

Da questa edizione, inoltre, le squadre si confronteranno in un secondo gelato per la prova mystery a base di frutta surgelata.