A Parma arriva 'Imprese aperte'

(ANSA) - PARMA, 21 FEB - Sono oltre 40 le realtà coinvolte nel progetto 'Imprese aperte', uno degli eventi speciali all'interno dell'anno di Parma Capitale italiana della Cultura.

Promosso dall'associazione per lo sviluppo sociale 'Parma, io ci sto!' e dall'Unione Parmense degli Industriali, 'Imprese Aperte' intende valorizzare il concetto di azienda come attore sociale sul territorio e luogo di produzione di cultura. Sono rappresentati i più diversi settori: dal food al fashion, dalla meccanica alla farmaceutica, con un calendario che andrà da marzo a novembre con oltre 300 appuntamenti.

Tra i marchi - tutte eccellenze del territorio - spiccano Barilla, Parmalat, Dallara e Consorzio Agrario Parma. "'Imprese Aperte' è un progetto pilota straordinariamente complesso per il quale abbiamo mobilitato tutte le energie del territorio, per portare al centro la cultura quale strumento di crescita e inclusione", sottolinea Alessandro Chiesi, presidente di 'Parma, io ci sto!': "il progetto offre l'opportunità irripetibile di far riconoscere la propria impresa come parte integrante del sistema culturale, raccontando al territorio la propria storia e, nel contempo, il territorio attraverso la storia dell'azienda". Per Annalisa Sassi, presidente dell'Unione Parmense degli Industriali, "abbiamo in palinsesto attività in grado di soddisfare gli interessi di un pubblico ampio e variegato. E la totalità degli eventi è gratuita, perché l'obiettivo è far comprendere quanto sia importante la cultura prodotta nell'impresa". Tre le declinazioni previste: 'A porte aperte', per far conoscere le imprese a un pubblico allargato di dipendenti, turisti e scuole, 'Cultura dell'impresa', per raccontare la capacità di trasferire la cultura dell'impresa al territorio, e 'Cultura in impresa' in cui l'azienda accoglie progetti artistici e culturali nei propri negli spazi industriali. Infine, è previsto un ciclo di quattro incontri, dal nome 'Stop and think', per comprendere che cosa significhi oggi essere imprenditori. (ANSA).