Cofiter: Tibor Szep è il nuovo direttore

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Tibor Szep è il nuovo direttore generale di Cofiter, il consorzio fidi con sede a Bologna, promosso da Confcommercio e Confesercenti e presieduto da Marco Amelio, che sostiene lo sviluppo delle imprese del territorio e che, solo in Emilia Romagna, conta 35mila aziende associate. Dal 30 dicembre 2019, Szep, che alle spalle ha una lunga esperienza nel mondo bancario per avere ricoperto incarichi di rilievo, guida la realtà nata nel 1998 che sostiene piccole e ha assicurato di volere "contribuire alla crescita di Cofiter a 360 gradi, mettendo a disposizione del Confidi l'esperienza accumulata in questi anni - ha sottolineato il nuovo direttore generale - per gestire al meglio tutte le risorse. Le intenzioni del consiglio di amministrazione sono di proseguire nella crescita: se il capo guarda avanti, occorre irrobustire il corpo per proseguire nel cammino e ottenere sempre più risultati".

