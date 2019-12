Apre a Cesena Casa Bufalini

(ANSA) - CESENA, 5 DIC - È stata inaugurata a Cesena 'Casa Bufalini', un incubatore di idee innovative applicate alla promozione culturale e turistica della città che avrà sede nella dimora settecentesca del medico cesenate Maurizio Bufalini. L'immobile è stato restaurato grazie a un finanziamento europeo e la sua gestione è stata affidata per otto anni al centro di ricerca Romagna Tech. La sua direttrice, Alessandra Folli, ha precisato che Casa Bufalini "nasce per avvicinare al mondo digitale tutte le persone, tutta la comunità di Cesena", perché il mondo digitale "non deve fare paura, ma deve essere capito per essere governato".

Le tecnologie più avanzate, come la realtà immersiva e la scansione 3D, saranno ospitati all'interno di questa officina creativa, che avrà anche il compito di sviluppare delle app per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Altri spazi saranno destinati ad attività di co-working per ambiti culturali e creativi, come moda, design, artigianato digitale e progettazione avanzata. "Tutto questo chiaramente verrà fatto in rete con le organizzazioni che già sul territorio stanno realizzando e portando avanti attività di questo genere - ha aggiunto Folli - proprio perché Casa Bufalini nasce come un laboratorio aperto". (ANSA).