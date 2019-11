Aumentano del 3,2% addetti imprese E-R

Crescono gli addetti alle imprese in regione. E' quanto emerge dai dati elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna secondo cui, tra il luglio 2018 e il giugno 2019, sono aumentati del 3,2% toccando quota 1.717.265, pari a 52.956 unità in più. Nel dettaglio, gli addetti alle dipendenze - nello stesso lasso di tempo - hanno raggiunto quota 1.375.220 unità, con un aumento del 3,7%, pari a 48.841 persone mentre gli indipendenti sono aumentati dell'1,2% raggiungendo quota 342.045.

Guardando ai diversi comparti la crescita degli addetti è stata trainata dal settore dei servizi, nel quale sono giunti a 1.007.976 con un aumento di 36.100 persone (+3,7%); nel commercio gli addetti risultano essere 292.273 e sono cresciuti del 2,2% (+6.280 unità), mentre gli addetti dell'insieme degli altri servizi ammontano a 715.703 e sono saliti di 29.821 unità (+4,3%). L'industria con 497.858 addetti ha registrato una crescita di 12.664 unità, pari a un incremento del 2,6% mentre nelle costruzioni gli addetti risultano essere 132.298 e hanno messo a segno un aumento di 2.118 unità (+1,6%). Gli addetti in agricoltura, infine, ammontano a 79.133 con un balzo in avanti del 2,7% pari a 2.074 unità.