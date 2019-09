A Cesena Fiera nuova vetrina orticoltura

(ANSA) - CESENA, 24 SET - Un nuovo volto per Cesena Fiera e un progetto - Greenhouse Technology Village - che farà da vetrina all'orticoltura in serra. Sono le due novità che arrivano a Pievesestina, quartiere fieristico di Cesena, al centro di un doppio intervento che ne cambierà il volto.

Il quartiere sarà al centro di un restyling per un investimento di 1,6 milioni di euro, con la chiusura del fosso di scolo, un nuovo arredo urbano e una grande rotonda di ingresso alla fiera. Contestuale su un'area di 30mila metri quadrati sarà realizzato un centro dimostrativo per l'orticoltura, progetto unico in Italia.

"Se c'è un settore che ha conosciuto in ambito mondiale mutamenti repentini è il sistema orticolo - spiega Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera - Mentre in Europa sono presenti alcuni Centri dimostrativi d'eccellenza, l'Italia è priva di un sito dove tecnici e operatori della filiera, possano testare e prendere visione di tutte le novità che il settore può esprimere (varietali e tecnologiche)". In questo senso il primo passo per il Greenhouse Technology Village prevede la realizzazione di una serra con copertura flessibile per un investimento di 420mila euro dedicata alla coltivazione del pomodoro da mensa, melanzana e cetriolo. "All'estero queste strutture sono sostenute in gran parte dal finanziamento pubblico; anche in questo progetto il sostegno pubblico sarà determinante per poter raggiungere livelli di eccellenza", ha concluso Piraccini.(ANSA).