Corso su tumori rari all'Irst di Meldola

Già di per sé complesse da affrontare, quando le patologie tumorali rientrano nella casistica delle neoplasie rare, il livello di difficoltà nella loro gestione non può che crescere. Per questo è fondamentale che ogni singolo caso sia affrontato da un team multidisciplinare espressamente dedicato, con la maggior concentrazione di competenze possibili dalla diagnosi alla ricerca e una grande conoscenza di quanto sia disponibile a livello globale in termini di terapia e ricerca.

Con l'obiettivo di consolidare questa consapevolezza e incrementare l'impegno nel contrasto a queste malattie, all'Istituto Tumori della Romagna Irst Irccs è stato organizzato dall'equipe del Centro di Osteoncologia, Tumori Rari e Testa-Collo (Cdo-Tr) diretto dal dottor Toni Ibrahim, lunedì 16 e martedì 17 settembre, il 2/o Corso Traslazionale Internazionale sui Tumori Rari. L'iniziativa è riservata a professionisti ma martedì pomeriggio ci sarà una sessione a libero accesso rivolta a pazienti e famigliari con esperti rappresentanti di alcune associazioni nate per sostenere la lotta a tumori specifici.(ANSA).