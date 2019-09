Delegazione imprenditori afghani a Imola

(ANSA) - BOLOGNA, 5 SET - Quindici imprenditori afghani attivi in vari settori (alimentari e bevande, agricoltura, costruzioni ed edilizia, farmaceutica e medicale, lavorazione del legno, packaging, plastica e produzione di tubature) hanno partecipato a Imola ad un evento organizzato dalle società I-Pars (Iran) e Gitra (Georgia). Oltre agli incontri economici, sulla pista dell'autodromo gli ospiti hanno provato tre Lamborghini e una vettura da gara del campionato europeo Dtm.

L'appuntamento è proseguito a Bologna, al salone 'Farete' organizzato da Confindustria Emilia, dove gli imprenditori hanno incontrato le società italiane con l'obiettivo di creare nuove società nel nostro Paese, investire in società italiane e start up, acquistare macchinari e linee di produzione, individuare agenti/distributori e trasferire tecnologia in un Paese in costante crescita. (ANSA).