Pmi: Confidi Cofiter approda in Veneto

(ANSA) - BOLOGNA, 6 AGO - Cofiter approda in Veneto: il Confidi, consorzio di garanzia collettiva dei fidi, con quartier generale a Bologna e attivo su tutta l'Emilia-Romagna con oltre 35mila realtà associate (enti promotori, Confcommercio e Confesercenti), spinge sul consolidamento e sull'allargamento oltre i confini regionali a supporto di imprese, start up e liberi professionisti. E lo fa, in primis, con consulenze dedicate all'accesso al credito, per cui offre una garanzia fino all'80%.

Un processo, spiega il presidente Marco Amelio, che "implica una sinergia con gli istituti bancari, che a Cofiter chiedono consulenze mirate tese a verificare la solidità dei richiedenti: dalla realizzazione dei business plan al calcolo del rischio".

Amelio rileva come spesso "le stesse aziende non hanno consapevolezza assoluta dei loro bisogni e delle opportunità che potrebbero intercettare".(ANSA).