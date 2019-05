A Riccione bollicine protagoniste a VSQ

Tornano protagoniste a Riccione le più pregiate bollicine italiane grazie a 'VSQ Riccione-Vini Spumanti di Qualità': da oggi al 26 maggio la quinta edizione, un viaggio attraverso i territori e le cantine dove nascono i più apprezzati spumanti del nostro Paese.

La manifestazione, che si snoda lungo viale Ceccarini e una parte di viale Dante, è l'occasione per un aperitivo speciale, scegliendo tra le postazioni di 16 cantine e tre stand con eccellenze gastronomiche. Le bollicine italiane saranno rappresentate da Altemasi, Antinori, Bellavista, Berlucchi, Cà del Bosco, Collavini, Concilio, Contadi Castaldi, Falesco, Giorgi, Giulia Contea, La Montina, Letrari, San Patrignano, Sella&Mosca, Champagne de Venoge. Il carnet (25 euro in prevendita online o 30 euro sul posto) comprende 16 degustazioni (una per ognuna delle cantine), assaggi e altri gadget. Previsto anche un biglietto 'smart' da 15 euro che comprende sei degustazioni e un assaggio di prodotti gastronomici di partner.(ANSA).