Riminiwellness, spazio alla formazione

Il benessere a 360 gradi, non solo nello sport, al centro delle conferenze e dei workshop in programma alla 14/a edizione di Riminiwellness, rassegna organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg) alla fiera di Rimini e in riviera romagnola dal 30 maggio al 2 giugno.

Tra gli appuntamenti in agenda quello di Fabrizio Cotza, titolare della società di consulenza 'Imprenditori Sovversivi', che interverrà per spiegare come trasformare i luoghi di lavoro in una 'palestra' di crescita personale, o il seminario del mental coach Roberto Re - per la prima volta alla kermesse - sulle tecniche del training mentale, per atleti e sportivi professionisti e non. Paolo Soffentini, ricercatore Ifom e musicista professionista, passerà in rassegna diversi stili di vita mostrando quali sono i limiti tollerabili dal nostro organismo per ogni sostanza che ingeriamo e Fiteducation proporrà il primo summit italiano sul training 'antietà', affrontando nutrizione, biochimica e neuroscienza nel tentativo di dare dignità accademica alla 'medicina degli stili di vita'.

Spazio quest'anno alla bioginnastica per coloro che desiderano affrontare le problematiche di postura, patologie o dolori, ma anche alleviare lo stress o migliorare la performance sportiva.

Mini workshop e lezioni pratiche gratuite e adatte a tutti si terranno nella Bioginnastica Area.(ANSA).