Zambianchi confermato guida Unioncamere

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - Alberto Zambianchi, imprenditore forlivese, è stato confermato presidente dell'Unione Regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna. Zambianchi mantiene quindi il timone dell' Unioncamere regionale, l'associazione che cura e rappresenta gli interessi delle otto Camere di Commercio del territorio promuovendo l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze per gli obiettivi comuni oltre ad assicurare il coordinamento dei rapporti con la Regione.

La giunta di Unioncamere Emilia-Romagna ha confermato come vice presidenti Andrea Zanlari (vicario) presidente della Camera di commercio di Parma e Valerio Veronesi numero uno della Camera di commercio di Bologna.

"Ringrazio tutti i componenti del Consiglio per la stima e la fiducia che mi hanno accordato in un momento così complesso per la nostra economia - ha detto Zambianchi - In questo periodo non semplice anche per l'allungamento dei tempi di completa attuazione della legge di riordino delle Camere di commercio, abbiamo operato e continueremo a farlo con i colleghi della giunta di Unioncamere Emilia-Romagna per garantire la massima utilità dell'ente a servizio delle Camere associate, in una logica di fattiva collaborazione, per supportare in modo concreto le imprese". (ANSA).