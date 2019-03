Welfare: Illumia è 'Champion 2019'

Illumia, primo family business italiano nel mercato retail di energia e gas, noto per l'attenzione alla crescita e allo sviluppo dei propri collaboratori, entra nella rosa delle aziende italiane con rating 'Welfare Champion' e riceve il riconoscimento come eccellenza welfare italiana. La cerimonia di consegna del premio, alla quarta edizione, si è svolta oggi a Roma, al Salone delle Fontane, in occasione della presentazione dell'edizione 2019 del 'Rapporto Welfare Index PMI', che offre la fotografia sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane.

Per l'edizione 2019 sono state intervistate 4.500 aziende, da cui sono state selezionate poche eccellenze, premiate per essersi dimostrate protagoniste dei migliori casi di welfare aziendale sul panorama nazionale: Illumia è prima classificata nella categoria 'Commercio e Servizi'.

"Siamo davvero orgogliosi di questo riconoscimento che ci incoraggia a proseguire nella direzione intrapresa", dichiara Giulia Bernardi, HR Manager Illumia. "Illumia da sempre è molto attenta alla qualità del tempo passato in azienda. Per questo negli ultimi anni abbiamo lavorato instancabilmente per implementare le facilities welfare, lavorare sulla crescita e lo sviluppo delle persone, perfezionare un sistema premiante concretamente meritocratico che valorizzasse il talento. Questo premio ci spinge a fare sempre di più e sempre meglio perché sappiamo di avere l'energia giusta per crescere ancora".

Negli ultimi anni Illumia ha potenziato ancora il proprio impegno Welfare, con tanti spazi costruiti sulle esigenze del dipendente. Sono nati così luoghi dedicati alla formazione, come l'Illumia Academy, ma anche a momenti di relax dove potersi confrontare in modo informale anche tra diverse unità di business, come l'Illumia Garden, le sale break e la game room (con tanto di biliardino e ping pong). Uno degli elementi più innovativi e apprezzati riguarda le varie facilities aziendali come il lavasecco a domicilio, l'autolavaggio, il servizio consegna pacchi in azienda, la spesa a domicilio. L'ultima importante novità è stata l'introduzione di un credito welfare per tutti i dipendenti, erogato come rimborso a spese sanitarie, scolastiche, e tutte le altre voci di welfare definite dalla legge che si va a sommare al bonus di 1000 euro per ogni figlio che nasce. Segnali concreti di un impegno reale che hanno convinto la Giuria a premiare Illumia.

'Welfare Index PMI', infatti, valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie realtà produttive che costituiscono l'asse portante del tessuto economico italiano. L'indice è costruito scientificamente: criteri e metodologia di ricerca sono sottoposti al controllo di un Comitato Guida costituito da tutte le Associazioni di categoria partner del progetto, da rappresentanti istituzionali e da esperti dell'industria e del mondo accademico.