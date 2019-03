'Ecocondominio' risparmia 50% di energia

In Italia i condomini di non recente costruzione restano la seconda fonte di inquinamento dell'aria dopo il traffico. Insomma, un problema reale e comune a tutti i centri urbani, che si scontra anche con il costo delle necessarie riqualificazioni. Ma sabato a Fiorano Modenese (taglio del nastro alle 11 in via Silvio Pellico 13), verrà inaugurato il 'Panoramico', uno stabile completamente rinnovato grazie al metodo 'Ecocondominio', che garantirà un risparmio energetico di oltre il 50% con un investimento di appena 25 euro a inquilino per i successivi 10 anni. Si tratta di una delle prime esperienze in Italia di questo strumento, patrocinato anche dalla Regione Emilia-Romagna: il risultato è che la spesa energetica su base decennale è destinata a calare da 206mila a 86mila euro.

Il palazzo, cinque piani per 18 appartamenti, presentava un evidente stato di degrado e varie segnalazioni di scarso comfort negli alloggi. Disagi comuni a molte persone: infiltrazioni, parapetti non a norma, generatori di calore vecchi e troppo dispendiosi, sbilanciamenti energetici tra un appartamento e l'altro. I lavori sono stati massicci: è stato realizzato un cappotto termico alle pareti esterne dell'edificio, garantita la coibentazione del sottotetto, installato un generatore di calore a condensazione con rifacimento della centrale termica, impermeabilizzati tutti i terrazzi e aggiunto un sistema di telegestione e monitoraggio dei consumi. Risultato: il 'Panoramico' ha ottenuto una classe energetica B (con conseguente rivalutazione immobiliare), un risparmio energetico del 56,2% e un abbattimento delle emissioni inquinanti di 23,1 TonCo2 l'anno.

Il tutto grazie a una particolare formula di finanziamento nell'ambito della convenzione nazionale Unicredit-EcoCondominio che tra risparmio energetico e fiscale ha permesso l'intero intervento con un aumento della rata condominiale di appena 25 euro al mese per i prossimi 10 anni. "Le opportunità di un intervento del genere sono numerose, anche se trasmetterle ai cittadini non è sempre semplice", spiega Stefano Biancolini, ad di Ecocondominio: "Ma chi supera questo scetticismo, raggiunge un risultato importante per la loro casa e il loro benessere".

La Regione spinge su questo percorso, anche perché i condomini centralizzati da riqualificare restano la seconda fonte di inquinamento dell'aria cittadina dopo il traffico: "Sostenere la riqualificazione - sottolinea il consigliere emiliano-romagnolo Giuseppe Boschini - è un nostro obiettivo, perché valorizzare l'esistente invece che costruire nuovo terreno è essenziale per la sostenibilità ambientale e sociale".