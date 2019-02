Documentario web per botteghe di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 FEB - Un documentario da cliccare sul web per promuovere dieci botteghe della tradizione bolognese che guarda all'innovazione. Si chiama "Duv'art - Le strade dell'artigianato", prodotto dall'associazione culturale Emiliodoc con il contributo di Giovani per il Territorio, bando della Regione Emilia-Romagna e del suo Istituto beni culturali (Ibc), con Cna Bologna.

Il titolo prende spunto da 'duv', termine bolognese che significa 'dove', per indicare dov'è l'arte, l'artigianato. Così su www.duvart.it si trovano, cliccando, immagini e suoni che raccontano di sculture col polistirolo, ferro battuto, ceramica d'arte, burattini bolognesi o digitale per la stampa antica, riproduzione di antiche ferramenta, laboratorio di liuteria, birra artigianale o miscele di caffè.

"È la forza dell'artigianato di oggi, guardare al futuro partendo da una storia solida che si perde nei secoli", evidenziano Andrea Santolini, vicepresidente di Cna Bologna e Marcella Renna, presidente della sua Unione Artistico e tradizionale.(ANSA).