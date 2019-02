A Bolognafiere Alma Orienta e Career day

Scegliere il percorso universitario più adatto alle proprie aspirazioni e incontrare le imprese, dopo avere conseguito la laurea, per farsi conoscere e muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Per gli studenti, l'università di Bologna ha organizzato, anche quest'anno, Alma Orienta e Career day, due appuntamenti dedicati alla scoperta dell'Alma Mater e delle aziende, in 167 hanno risposto all'appello. Alma Orienta è in calendario martedì e mercoledì prossimi a BolognaFiere. I padiglioni 25 e 26 saranno dedicati alla presentazione dell'offerta formativa 2019/2020 a Bologna e nei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. In tutto 219 corsi di studio, di cui 92 corsi di laurea, 114 di laurea magistrale, 3 di laurea magistrale inter-ateneo e 13 corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Dalle 9.15 alle 15.30 gli studenti potranno assistere all'illustrazione dei corsi e delle relative modalità di accesso. Per orientarsi con gli appuntamenti c'è anche la app 'MyAlmaorienta'. Martedì spazio anche al Career day, al padiglione 33 di Bologna Fiere, dalle 9.30 alle 17: i laureandi e i laureati incontreranno i rappresentanti delle imprese e potranno partecipare anche a 25 workshop aziendali.

Oltre la metà delle realtà presenti contano oltre 250 dipendenti, il 50% ha sede in Emilia Romagna. Sarà disponibile anche una app dedicata 'MyCareer Day' dove gli iscritti potranno cercare informazioni sulle aziende e i profili che potrebbero interessare di più. Presenti anche i servizi Unibo per il placement come Job Placement, il Servizio orientamento al lavoro e il servizio tirocini.