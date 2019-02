A Piacenza dal 3 ottobre il Gis 2019

Si terrà a Piacenza dal 3 al 5 ottobre l'edizione 2019 di Gis-Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, evento dedicato alle macchine e alle attrezzature per il sollevamento, la movimentazione industriale e portuale e il trasporto pesante.

"Sono già più di 150 - osserva in una nota Fabio Potestà, organizzatore del Gis - le imprese che ci hanno già confermato la loro presenza espositiva, un dato assai confortante che ci permette un cauto ottimismo sulla ulteriore crescita della mostra-convegno rispetto alla precedente edizione del 2017 che aveva già totalizzato ben 308 espositori diretti e 9.066 visitatori qualificati".

La kermesse piacentina è rivolta, con cadenza biennale a coloro che utilizzano, noleggiano, selezionano, distribuiscono e riparano macchine e attrezzature per il sollevamento, la movimentazione induastriale e il trasporto pesante. segmento rilevante, viene sottolineato nella nota, anche quello della Difesa, essendo tutte le Forze Armate italiane grandi utilizzatrici di gru, autogru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, carrelli elevatori e veicoli per il trasporto pesante.

All'evento è collegato Agv-Expo, salone dedicato agli Automatic Guided Vehicles i mezzi a guida automatica, la più avanzata risposta tecnologica alle esigenze di movimentazione e magazzinaggio.