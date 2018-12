Caab rimborsa 14 milioni al Comune

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Rigenerazione dell'asset pubblico, investimento nella sostenibilità, attenzione per la qualità e la sicurezza alimentare: sono le linee guida di gestione del Caab, Centro Agroalimentare di Bologna, che prefigura per il 2019 traguardi 'storici' "come il rimborso integrale del debito con il Comune risalente alla costituzione della società", spiega il presidente Andrea Segrè. "Nel primo semestre dell'anno - spiega - Caab restituirà con 18 mesi di anticipo gli ultimi 1,8 milioni, dopo aver completato il rimborso di 14 milioni".

La decisione è stata ufficializzata dal Consiglio di amministrazione Caab presieduto da Segrè, con i componenti Sara Roversi e Valentino Di Pisa, convocati nei giorni scorsi insieme al direttore generale Alessandro Bonfiglioli. Caab licenzia così il 2018 con l'ottavo esercizio consecutivo in utile: sommando al rimborso del debito gli interessi e le imposte locali, ha complessivamente corrisposto al Comune, negli ultimi esercizi, la somma di 20 milioni, utilizzabili adesso dall'ente pubblico per il potenziamento di servizi e la riduzione dell'indebitamento, a favore della collettività.

Quanto al 2019, in primavera il Caab inaugurerà un impianto fotovoltaico di ultima generazione: sarà posizionato sul tetto della Nuova Area Mercatale, dov'è operativo il mercato ortofrutticolo di Bologna, con una potenza di 449,82 kW. Sarà integrato da un impianto di accumulo energetico di taglia industriale da 50 kW. (ANSA).