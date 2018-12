A Bologna consorzio per Industria 4.0

(ANSA) - BOLOGNA, 12 DIC - È nato Bi-Rex il consorzio che raggruppa in un partenariato pubblico-privato 57 attori tra università, centri di ricerca e imprese. Bi-Rex (Big data innovation & Research excellence) è radicato nel territorio emiliano-romagnolo, ma con attività estese anche ad altre regioni e si aprirà a connessioni con tutti gli altri sette Competence center che verranno costituiti in Italia, oltre a quelli europei.

Il consorzio sarà di servizio alle imprese, garantendo loro formazione, consulenza e orientamento nell'adozione di tecnologie. Grazie al Competence center, le aziende potranno realizzare nuovi prodotti e processi tramite lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate in ambito di Industria 4.0. In questo modello anche le Pmi hanno la possibilità di essere protagoniste, attingendo ricerca e competenze, messe a disposizione dalle università, dai centri di studio e dai grandi player. Sono cinque le università coinvolte: Bologna, la Cattolica del Sacro Cuore e gli atenei di Ferrara, Modena Reggio-Emilia e Parma. Due gli enti di ricerca nazionali, Cnr e Infn, oltre all'Istituto ortopedico Rizzoli, Aster, Bologna Business School, Cineca e Fondazione Golinelli, che ospiterà il centro nella sua fase di avvio. Tra le 45 imprese che vi fanno parte ci sono Sacmi, Ima, Philip Morris, Ducati ed Hera, solo per citarne alcune. Il consorzio potrà finalizzare con il Mise il decreto di concessione del finanziamento, il cui ammontare previsto è di 9,2 milioni di euro, che si aggiungono agli oltre 15 milioni di investimento dei partner privati. La Regione Emilia-Romagna metterà a disposizione del consorzio ulteriori spazi presso il Tecnopolo ex-Manifattura Tabacchi, consentendo a Bi-Rex di entrare in sinergia con il data centre del Centro Meteo Europeo e i centri di Supercalcolo e Big data di Cineca e Infn. (ANSA).