Accordo Ieg-San Patrignano

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - La Comunità di San Patrignano e Italian Exhibition Group (Ieg) hanno firmato un accordo che, cogliendo le rispettive esperienze, mira a sviluppare e promuovere comuni progetti commerciali e strategici.

Tra le categorie rappresentate nel calendario fieristico alcune si prestano allo sviluppo di sinergie, come la manifestazione 'Origin Passion & Beliefs' dedicata ai contoterzisti dell'accessoristica moda, un settore dove San Patrignano è presente con la manifattura dei pellami.

O il settore della sostenibilità con collegamenti tra un salone di calibro internazionale come Ecomondo e il 'Sustainable Economy Forum' di San Patrignano. Anche nell'ambito dello sport e del benessere, appuntamenti come RiminiWellness o Sportdance possono prestarsi all'organizzazione di eventi fuori salone, pensando ad esempio al maneggio o all'Arena Verde di San Patrignano, ma anche al collegamento con il progetto di prevenzione We Free dedicato agli studenti e alle famiglie e inserimento della Comunità.

San Patrignano valuterà di assegnare a Ieg eventi che eccedono la capacità di assorbimento delle strutture della Comunità. Viceversa Ieg sta pensando di offrire ai propri clienti l'organizzazione di ristorazione, riunioni o team building esperienziali a San Patrignano a completamento del programma e soggiorno fieristico-congressuale. Nel quartiere fieristico di Rimini sarà ospitato, infine, un temporary shop coi prodotti di Sanpa.(ANSA).