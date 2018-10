Da ceneri Stampi Group nasce Caima

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - E' stata inaugurata oggi a Monghidoro, nel Bolognese, la new company Caima, che ha assorbito una decina di lavoratori della ex Stampi Group, l'azienda meccanica dell'Appennino specializzata in bobine elettriche che ha chiuso nel marzo 2017, lasciando a casa circa 80 persone dopo un anno di scioperi e presidi ai cancelli dell'azienda. Oltre ai lavoratori assunti dalla newco, una decina di persone hanno trovato lavoro in aziende della zona. Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha finanziato, con circa 150 mila euro di risorse europee Fse, la realizzazione di un progetto di reinserimento lavorativo per 22 ex lavoratori di Stampi Group.

Questo progetto, iniziato a marzo, proseguirà fino a al termine del 2018, mentre a fine ottobre partirà un ulteriore corso per 12 persone per formare operatori di sistemi elettrico-elettronici. "Grazie all'impegno delle istituzioni e di imprenditori lungimiranti, abbiamo la prova che si può rinascere, partendo dal lavoro e da un nuovo insediamento manifatturiero" ha detto il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, presente all'inaugurazione. "Benché ridimensionato rispetto a condizioni preesistenti, questo nuovo presidio potrà nel tempo - ha aggiunto - stimolare la realizzazione attorno a sé di altre attività e imprese e con esse nuova e buona occupazione".

Insieme a Bonaccini c'erano anche il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi, l'Arcivescovo di Bologna, monsignor Matteo Maria Zuppi, e gli imprenditori che hanno dato vita al progetto aziendale: il presidente di Marchesini Group, Maurizio Marchesini, e quello di Ima, Alberto Vacchi, nonché Daniele Ferrari e Alessandro Taddia rappresentanti di Caima. (ANSA).