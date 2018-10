Ima lancia la sfida per il digitale

(ANSA) - BOLOGNA, 8 OTT - L'integrazione delle tecnologie digitali nei processi industriali e la digitalizzazione nei processi manifatturieri, sono stati i due argomenti cardine del workshop "Ima Digital - Realizzazioni per la manifattura industriale in logica 4.0", al Centro servizi di Ima a Ozzano dell'Emilia, nel Bolognese. Presentato per la prima volta a Interpack 2017, Ima Digital è il progetto del gruppo Ima - attivo nella produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari - per affrontare la sfida della digitalizzazione che sta trasformando il mondo produttivo.

"Ima Digital è la nostra via alla piena attuazione del 4.0", ha detto Alberto Vacchi, presidente del gruppo Ima e di Confindustria Emilia Centro. "La nostra interpretazione è stata ampia, coprendo, in un progetto articolato e pluriennale, la competizione per l'ideazione e progettazione di macchine intelligenti in fabbriche sempre più intelligenti. Nella consapevolezza di voler salvare la nostra vera forza - ha aggiunto Vacchi - che dà qualità ed affidabilità ai prodotti ed ai servizi che offriamo. In questo senso abbiamo risposto alle istanze del mondo del lavoro, per dibattere insieme gli effetti del 4.0 sul lavoro e l'esigenza di nuovi programmi di formazione condivisi e consistenti per affrontare le sfide che i mercati ci lanciano".

L'intenzione è di abbracciare tutti i progetti che rappresentano l'impegno di Ima verso l'evoluzione, consolidando inoltre una serie di iniziative per ottimizzare i processi interni ed esterni del gruppo. Il risultato sarà un miglioramento in termini di efficacia ed efficienza per offrire un valore più alto ai clienti. Ulteriori miglioramenti riguarderanno il settore dell'imballaggio, con macchine e servizi potenziati e personalizzati. (ANSA).