Imprese, +1,5% produzione artigiana

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - Trend di crescita per l'attività artigiana in Emilia-Romagna. La fotografia scattata dall'indagine sulla congiuntura dell'artigianato realizzata da Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna, evidenzia una espansione per l'industria e una ripresa oscillante nelle costruzioni. Nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata dell'1,5% rispetto al corrispondente trimestre del 2017, con una pronta ripresa del ritmo di crescita, che ritorna tra l'1,5 e il 2% come dall'ultimo trimestre 2016. La crescita del fatturato a prezzi correnti si è ripresa prontamente (+1,6%), nonostante un andamento più contenuto del mercato estero (+1,3%). La ripresa della dinamica del processo di acquisizione degli ordini (+1,2%) è stata più lenta di quella di fatturato e produzione e ha beneficiato marginalmente della componente estera (+0,7%).

Continua, lievemente più contenuta, l'emorragia delle imprese artigiane attive nell'industria in senso stretto, che a fine giugno erano 28.251, in flessione dell'1,1%, ovvero 309 imprese in meno, rispetto a un anno prima. A livello nazionale la perdita è stata più ampia (-1,9 per cento). Nelle costruzioni, la tendenza positiva in corso dal secondo trimestre 2017 procede oscillante. Tra aprile e giugno il volume d'affari a prezzi correnti delle imprese artigiane è aumentato dell'1%, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, che resta al di sotto del +2% riferito al complesso delle costruzioni regionali. A fine giugno le imprese artigiane attive nelle costruzioni erano 51.533, 765 in meno (-1,5%) rispetto a un anno prima, una riduzione più contenuta di quella riferita al trimestre precedente, lievemente inferiore a quella dell'artigianato delle costruzioni nazionale (-1,8%), ma più pesante di quella dell'insieme delle costruzioni regionali (-0,9%). La flessione risultata più rapida per le imprese attive nella costruzione di edifici, ma più ampia per quelle che eseguono lavori di costruzione specializzati. (ANSA).