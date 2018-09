Manutenzione calcestruzzo al Gic 2018

(ANSA) - BOLOGNA, 13 SET - Dall'8 al 10 novembre Piacenza ospiterà la seconda edizione del GIC-Giornate Italiane del Calcestruzzo/Italian Concrete Days, l'unica manifestazione italiana dedicata alle macchine, alle attrezzature, ai prodotti e alle tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione, la demolizione e il ripristino delle strutture in cemento armato, anche in zone sismiche.

Tema centrale, ad un mese dal crollo del ponte di Genova, sarà la manutenzione del calcestruzzo, sia nella parte espositiva, sia all'interno dei convegni. Si rifletterà sulla necessità di una costante attività di monitoraggio sullo stato di conservazione di alcune opere infrastrutturali italiane, per lo più datate e spesso risalenti al dopoguerra. L'argomento fin dalla prima edizione del 2016 è stato uno dei fili conduttori del Gic. "Il problema - conferma Fabio Potestà, direttore della Mediapoint & Communications srl, società organizzatrice dell'evento - è stato uno degli elementi che già nel 2014, dopo essermi confrontato anche con le principali associazioni italiane ed europee di categoria, mi ha convinto ad organizzare una fiera sul calcestruzzo. E oggi, alla luce di quanto successo a Genova, dove tra l'altro sono nato e lavoro, sento ancora più viva in me la motivazione a proseguire in questa direzione. Perché una manifestazione come il GIC rappresenta un'opportunità di confronto su questi temi, per coinvolgere il mondo imprenditoriale e istituzionale, per sensibilizzare e per fare cultura". Tra le macchine e attrezzature in esposizione alla mostra piacentina, saranno presenti anche le più moderne tecnologie per il monitoraggio e la diagnostica delle strutture in calcestruzzo, oltre ad un'ampia offerta merceologica di prodotti chimici per il loro ripristino. (ANSA).