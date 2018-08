Ferrari: anteprima per 488 Pista Spider

(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - Debutto, in anteprima mondiale, al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, in California, per la Ferrari 488 Pista Spider. La nuova serie speciale - si legge in una nota della casa di Maranello - è il 50/o modello di vettura aperta prodotto dal Cavallino Rampante.

Si tratta dello spider più 'competitivo' in assoluto nella storia dell'azienda modenese, con un rapporto peso/potenza pari a 1,92 kg/cv grazie al motore V8 più potente prodotto da Ferrari, nominato miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018.

Il V8 biturbo da 3902 cc, in grado di erogare 720 cv, con una coppia calibrata in modo da avere sempre una sensazione di accelerazione crescente.

I designer della Ferrari hanno definito le linee della 488 Pista Spider guidati dallo stile della 488 Pista, modello che trasferisce su strada l'esperienza maturata sui tracciati di tutto il mondo dalla 488 Challenge e dalla 488 Gte. (ANSA).