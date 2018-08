Cultura digitale a 'Modena Smart Life'

(ANSA) - MODENA, 1 AGO - "Il 70% dei nostri bambini farà lavori che oggi nemmeno esistono. Con questo evento, che vogliamo sempre più far diventare un appuntamento annuale, l'intenzione è cogliere e studiare questa rivoluzione, da tanti punti di vista". L'assessore alla Smart City del Comune di Modena, Ludovica Carla Ferrari, 'battezza' con queste parole a terza edizione di Modena Smart Life, '#Future Modena 018', ovvero la tre giorni (dal 28 al 30 settembre) che nella città emiliana farà della cultura digitale il tema al centro di workshop e conferenze, con esperti a confronto. Dalla privacy alle eccellenze tecnologiche in ambito lavorativo, Modena Smart Life, sarà quest'anno dedicato a 'Data Human: il valore strategico, sociale ed economico del dato digitale'. Seminari, conferenze, workshop e demo si terranno in centro storico a Modena (Palazzo Ducale, Galleria Europa, Fondazione San Carlo, Piazza Grande e Piazza Mazzini), ma vedranno il coinvolgimento anche di altri comuni, come Carpi e Formigine, per esempio. Tra le tematiche sviluppate spiccano alcuni progetti direttamente coinvolti nello sviluppo di Modena nei prossimi anni; a partire da Masa (Modena Automotive Smart Area), progetto sperimentale per lo sviluppo della mobilità smart e della guida autonoma, che nasce dalla partnership fra Comune di Modena e Unimore con Maserati spa, Fondazione Democenter, la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il supporto della Regione Emilia Romagna. Masa vuole essere il primo laboratorio urbano nazionale di sperimentazione, ricerca, standardizzazione e certificazione di tecnologie, metodi e processi per gestire la rivoluzione digitale applicata alla mobilità e all'automotive (connected car/autonomous car) per la sicurezza dei cittadini (dei dati e della privacy), per la qualità della vita urbana (più servizi) e il risparmio energetico. I riflettori saranno puntati anche sul Data Center, il centro servizi infrastrutturale di livello nazionale dedicato alla connettività, ai dati e alla sicurezza informatica, che sarà realizzato in partnership pubblico/privata e in cofinanziamento tra Comune di Modena, Unimore e Stato Italiano (attraverso il Progetto Periferie), così come sulla Cyber Security Academy. L'edizione 2017 di 'Modena Smart Life' ha registrato oltre 3.600 visitatori, più di 150 relatori, 18 eventi, 10 laboratori e 32 luoghi nella provincia Modenese. (ANSA).