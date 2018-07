Musei civici Modena,comodato e donazione

(ANSA) - MODENA, 26 LUG - Dopo quello relativo alle opere di Umberto Tirelli, un altro accordo tra i Musei civici di Modena e un collezionista privato è stato approvato dalla Giunta comunale su proposta dell'assessore alla Cultura Gianpietro Cavazza. A essere cedute dal proprietario ai Musei in comodato gratuito per dieci anni (rinnovabile per altri 5) sono opere collezionate dall'avvocato Giorgio Giusti: 39 lavori, comprese cartelle di serigrafie e litografie di autori italiani e internazionali del secondo Novecento. Due opere, degli artisti Lamberto Pignotti ed Eugenio Miccini, vengono invece donate ai Musei e sono state selezionate per essere esposte in una mostra in fase di progettazione dedicata agli anni '60.

Tra le opere concesse in comodato e donate figurano lavori di 26 artisti. Tra questi: Joseph Beuys, Eliseo Mattiacci, Sandro Chia, Man Ray, Ben Vautier, Franco Angeli, Mimmo Rotella, Ben Patterson, Nanni Balestrini.

Il privato possiede una collezione di opere di artisti contemporanei costituita a partire dagli anni Sessanta e si è reso disponibile a concederne una selezione significativa in comodato gratuito ai Musei civici di Modena che a loro volta, spiega la direttrice Francesca Piccinini, sono interessati a quelle opere al fine di utilizzarle per i propri futuri progetti espositivi "in quanto testimonianza significativa del collezionismo modenese del XX secolo", e a curare, negli spazi destinati alle mostre temporanee entro fine 2019, la realizzazione di una mostra corredata da catalogo. Altro aspetto d'interesse per i Musei è, insieme al rafforzamento del rapporto positivo tra privati e istituzioni, l'incremento del patrimonio nella prospettiva di un ridisegno e ampliamento degli spazi disponibili in relazione agli sviluppi del nuovo polo culturale S. Agostino-Estense. (ANSA).