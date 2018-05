Export: E-R 3/a in Italia, 60 mld 2017

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Nel 2017, con 60 miliardi di beni esportati, il 13,4% del totale, l'Emilia-Romagna è stata la terza regione esportatrice, +6,7% rispetto al 2016. E' la foto del territorio scattata dagli esperti di Sace Simest, il polo dell'export e internazionalizzazione del Gruppo Cdp, al convegno "L'export dell'Emilia-Romagna tra dazi, Trump e instabilità geopolitica" organizzato con Confindustria, per presentare la Country Risk Map 2018. Sul mercato europeo, Francia, Spagna e Polonia hanno garantito ottime opportunità alle imprese della regione. Ma segnali incoraggianti sono arrivati anche dai mercati a elevato potenziale (livello di rischio medio-basso) come evidenziato nella Country Risk Map. È il caso di Cina, Giappone e Corea del Sud, ma anche Brasile, Messico e Perù, che continueranno a fornire domanda importante per i prodotti Made in Italy. Solo nel 2017 il polo Sace Simest ha servito 1.600 aziende dell'Emilia-Romagna, in prevalenza Pmi, mobilitando 1,4 mld di risorse a sostegno di export e investimenti. (ANSA).