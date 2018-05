Firmato 'Manifesto Grossisti Europei'

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - Firmato a Macfrut, la Fiera internazionale dell'ortofrutta in corso a Rimini, il 'Manifesto dei Grossisti Europei'. Ad apporre la firma Valentino Di Pisa, presidente nazionale di Fedagromercati-Confcommercio, la Federazione nazionale degli operatori all'ingrosso agro-floro-ittico-alimentari; Yves Mustel, amministratore di Uncgfl, l'unione dei grossisti francesi e Andrés Suárez presidente di Coemfe, la confederazione dei grossisti spagnoli.

L'obiettivo è un comune gioco di squadra per i mercati all'ingrosso di Italia, Francia e Spagna in vista delle nuove sfide del settore. "Rinnovamento dei Mercati, nuovi orari di lavoro passando dal notturno al diurno, sviluppo della logistica urbana, internazionalizzazione, sviluppo di un marchio di qualità a livello europeo, nuovi rapporti con gli altri attori della filiera e collaborazioni di settore per la presentazione di progetti europei - questi i temi chiave del Manifesto illustrati da Di Pisa -: sottoporremo questi argomenti alle istituzioni, nazionali ed europee, per valorizzare il ruolo della categoria dei grossisti all'interno della filiera". (ANSA).