Music Inside Rimini, 12mila le presenze

(ANSA) - RIMINI, 9 MAG - Ha chiuso con 12.000 presenze, con un aumento del 20% sul 2017, la 3/a edizione di Music Inside Rimini, organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg) e conclusasi ieri sera, 8 maggio, alla fiera di Rimini.

Tecnologia, innovazione, sperimentazione, formazione e confronto sono le parole chiave che hanno reso questa manifestazione - si legge in una nota - un autentico e inedito successo nel panorama del settore della musica professionale, italiana ed internazionale. L'integrazione di quasi tutti i comparti della filiera merceologica - b2b, b2expert e il pubblico - declinati nelle quattro macro aree tematiche quali Light&Sound, Professional Video, Integrated Systems e Music & DJ Producer fino al live show e sperimentazione di prodotto, si è confermato nei tre giorni della manifestazione come il vero valore aggiunto grazie anche agli oltre 70 appuntamenti tra eventi, performance di artisti nazionali ed internazionali, incontri e corsi di formazione. L'obiettivo primario, quello di diventare il vero punto di scambio di competenze e conoscenze, si è dunque realizzato.

Secondo gli organizzatori, l'affermazione di Music Inside Rimini va di pari passo con la crescita economica dell'offerta d'intrattenimento del nostro paese, che ha fra l'altro registrato una interessante performance della produzione italiana nel lighting, seconda in Europa. Ed è proprio alle opportunità che si possono generare oltre confine che la fiera guarda già con grande attenzione per l'edizione del 2019.

