In E-R Cattolica nuova Bandiera Blu

Passano da 6 a 7 le bandiere blu in Emilia-Romagna. La spiaggia di Cattolica va ad aggiungersi nel

riminese a quelle di Bellaria Igea Marina e Misano Adriatico.

Gli altri riconoscimenti sono stati anche quest'anno a Ravenna e

Cervia nel ravennate, Cesenatico (Forlì-Cesena) e Comacchio

(Ferrara). Confermato a Portoverde (Misano Adriatico) la

bandiera blu per l'approdo turistico.

Le Bandiere Blu 2018 assegnate dalla Foundation for

Environmental Education (Fee) sono state presentate questa

mattina, alla presenza dei sindaci, nel corso della cerimonia di

premiazione a Roma presso la sede del Cnr. Le località premiate

sono quelle le cui acque di balneazione sono risultate

eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel

corso degli ultimi quattro anni, le Agenzie Regionali per la

Protezione dell'Ambiente hanno effettuato nell'ambito del

Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero

della Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente.

"Siamo stati premiati - ha dichiarato il sindaco di

Cattolica, Mariano Gennari - dal risultato delle analisi delle

acque, che certificano una qualità eccellente del nostro mare,

oggi gioiamo e festeggiamo come è giusto che sia. Questo momento

di felicità però, non ci fa abbassare la guardia, ne ci fa

diminuire nemmeno per un secondo la pressione sui tavoli

Provinciali, Regionali e Nazionali che hanno il compito di

studiare, programmare e mettere a disposizione le risorse

necessarie a affrontare la questione del sistema fognario

dell'ambito Rimini sud".

Soddisfazione anche dai comuni di Bellaria Igea Marina,

premiato per il decimo anno consecutivo, e Cervia, a cui il

riconoscimento è stato assegnato 23 volte in totale, 19

consecutive: "La Bandiera Blu - ha detto il sindaco Luca Coffari

- è un marchio di qualità eccellente di cui la città intera deve

essere fiera ed è ancora una volta la conferma del risultato di

uno sforzo comune e di un percorso realizzato congiuntamente tra

pubblico e privato". Infine, per Giacomo Costantini, assessore

al Turismo del Comune di Ravenna la Bandiera Blu "non

rappresenta soltanto un riconoscimento per le nostre spiagge e

una garanzia per i turisti, ma costituisce soprattutto uno

stimolo e un impegno a continuare a lavorare sempre di più e

meglio per la qualità dei servizi e la sostenibilità ambientale

dei nostri lidi"