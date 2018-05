Nel centro di Parma arriva Cibus Off

(ANSA) - PARMA, 3 MAG - Mentre in fiera, a Parma, si svolgerà Cibus, il salone del gusto, il centro della città diventerà un salotto per raccontare la food valley parmense e i suoi sapori.

Al fianco dell'edizione 2018 di Cibus arriva, infatti, 'Cibus Off', il fuorisalone che da sabato 5 a domenica 13 maggio presenterà showcooking, mostre, talk show e seminari sul futuro dell'alimentazione, concerti, cene firmate da grandi interpreti della cucina d'autore e laboratori per i più giovani. Gli appuntamenti sono in piazza Garibaldi e sotto i portici del Grano che, mercato prima, crocevia degli affari poi, da sempre sono cuore pulsante della città. Ogni giorno, dalle 10 alle 22, ci saranno iniziative che punteranno a soddisfare sia il palato dei gastronomi più esperti, sia dei curiosi.

Se piazza Garibaldi sarà l'agorà del dibattito, i vicini portici del Grano ritrovano la loro originale vocazione di luogo di incontro, scambio e, soprattutto, assaggi. Ci saranno una serie di totem informativi, una grande dispensa e due zone allestite a ristorante e bistrot dove si potrà pranzare, cenare o anche semplicemente fermarsi per un assaggio, con un menu selezionato da un pool di chef.

Cibus Off è coordinato dal Comune di Parma, ma è sostenuto da numerose aziende che rappresentano il meglio del distretto alimentare parmigiano, a cominciare dai consorzi del Parmigiano Reggiano e del Prosciutto di Parma, le aziende Barilla, Mutti, Parmalat e Rodolfi Mansueto. L'iniziativa coinvolge però anche tante altre realtà ed è un nuovo passo della cabina di regia che ha permesso a Parma di entrare, prima città italiana, nel network Unesco delle città creative per la gastronomia.

