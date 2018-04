Cibus Parma, 1.300 novità Made in Italy

(ANSA) - PARMA, 26 APR - 1.300 nuovi prodotti alimentari si affacciano sul mercato e saranno presentati a Cibus 2018 (Parma, dal 7 al 10 maggio). Tra i filoni della produzione alimentare italiana in maggior crescita, i prodotti ispirati a salute e benessere e i piatti già pronti.

Nei padiglioni che ospitano tutte le merceologie (dai salumi ai formaggi, dalla pasta all'olio, dai prodotti dolciari alle bevande, dalle conserve ai surgelati ed altro) i 3.100 stand delle aziende italiane proporranno 1.300 nuovi prodotti, la cui lista completa, con foto e descrizione del prodotto può essere consultata sul sito di Cibus: www.cibus.it/nuovi-prodotti Nell'area di Cibus Innovation Corner, inoltre, verranno esposti 100 prodotti tra i più innovativi in esposizione in fiera.

L'approccio strategico dell'industria è sempre più quello di soddisfare la domanda dei consumatori puntando sulla reinterpretazione della tradizione gastronomica italiana. I nuovi prodotti in mostra a Cibus, da quelli salutistici, ai piatti pronti, dai formaggi ai salumi e alle carni, fino alla pasta, ai prodotti dolciari e alle eccellenze del territorio, sono la dimostrazione della ricerca creativa del comparto alimentare italiano. (ANSA).