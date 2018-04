Sigep: rinnovato accordo Aiipa-Ieg

(ANSA) - RIMINI, 24 APR - Rinnovato a Rimini l'accordo di collaborazione fra Aiipa (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) e Italian Exhibition Group, per la 40/a edizione di Sigep, il Salone della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè. Il rinnovo dell'accordo, valido fino al 2022, spiega una nota, sancisce un'alleanza "protesa ad una forte promozione su scala mondiale del gelato artigianale, nonché di tutta la filiera interessata". L'Aiipa è una delle principali organizzazioni industriali del Paese, aderente a Confindustria, cui afferiscono oltre 300 aziende, Italian Exhibition Group, è il 'provider' che organizza le manifestazioni alle fiere di Rimini e Vicenza. Sigep è descritta come leader al mondo per il dolciario artigianale, e ogni anno accoglie al quartiere fieristico della città della Riviera romagnola oltre 200mila presenze professionali, proponendo a fianco dell'expo un calendario di appuntamenti di alto profilo internazionale.

"È molto importante il dialogo costruttivo che da anni abbiamo con Sigep - ha spiegato commentando l'intesa Roberto Leardini, al vertice di Aiipa - le nostre esigenze sono infatti di creare nuovo business e aprire nuovi mercati e la collaborazione con Sigep va in questa direzione".

"Per noi - ha aggiunto Lorenzo Cagnoni presidente di Ieg - si tratta di un accordo strategico, nell'ottica non solo di un consolidamento della leadership di Sigep sul mercato mondiale, ma di una internazionalizzazione sempre più decisa e imprescindibile del business. Il rapporto con Aiipa conferma una reciproca stima e la qualità del lavoro portato avanti insieme in questi anni". (ANSA).