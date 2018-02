Turismo: l'E-R a rassegna in Baviera

(ANSA) - RIMINI, 20 FEB - Cinque giorni di promozione turistica nel cuore della Baviera, dal 21 al 25 febbraio, per l'Emilia-Romagna. L'occasione è la rassegna F.RE.E, principale fiera del turismo della Germania meridionale, con sezioni dedicate a Viaggi e Turismo, Sport e Tempo libero, Outdoor ed Escursionismo, Salute e Benessere, Nautica e Sport acquatici, Caravan e Roulotte. La regione è presente con uno stand, collocato nell'area Enit, e 21 operatori turistici che illustreranno ai visitatori le loro proposte-vacanza 2018. Le pareti dello stand - coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna - sono personalizzate con immagini dell'offerta turistica balneare, enogastronomica, delle città d'arte, del turismo sportivo e all'aria aperta. In occasione di F.RE.E è in programma, giovedì 22 febbraio (ore 11, Spazio Italia di Enit), una conferenza stampa dei Comuni di Comacchio e di Ferrara dal titolo "Viaggio nel grande Delta del Po. Un'esperienza a tre dimensioni: mare, cultura e natura"', con la presentazione del territorio e della sua offerta turistica. Interverrà l'Assessore al Turismo del Comune di Comacchio Riccardo Pattuelli.

Ogni giorno, nello stand, sono previsti, per il pubblico e gli ospiti, due momenti di animazione gastronomica con degustazioni di prodotti emiliano-romagnoli d'eccellenza: dal Prosciutto di Parma all'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, dal Parmigiano Reggiano alla Piadina Romagnola e all'Erbazzone.

Con alle spalle positivi dati turistici 2017 dalla Germania - +6,9% gli arrivi e +6,8% le presenze - prosegue anche nel 2018, per il terzo anno consecutivo, l'azione promozionale dell'Emilia Romagna sui mercati di lingua tedesca.

La Germania è ben collegata a livello aereo con l'Emilia-Romagna attraverso l'Aeroporto di Bologna e anche nella prossima estate, per la terza stagione, la zona della Baviera, beneficerà del collegamento ferroviario da Monaco a Rimini (con fermata a Cesena) garantito da Deutsche Bahn e Oesterreichische Bundesbahnen. (ANSA).