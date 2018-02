Al via raccolta per startup ultraleggere

(ANSA) - BOLOGNA, 20 FEB - Si aprirà giovedì 22 la raccolta di capitali per Aerotec Innovation, azienda con sede a Pavullo nel Frignano, nel Modenese, che si occupa di sviluppare, costruire e commercializzare aerei ultraleggeri di fascia alta.

La raccolta andrà in scena su nextequity.it, piattaforma online dedicata alla crescita di startup e imprese innovative tramite l'adesione di soci finanziatori.

La società emiliana è titolare della proprietà industriale ed intellettuale di 'Risen' e 'Siren', due modelli di aerei ultraleggeri tra i più veloci ed efficienti al mondo: in particolare 'Risen', biposto completamente realizzato in carbonio detiene il record mondiale di velocità, certificato dalla Fai-Fédération Aéronautique Internationale.

La campagna di nextequity.it punta a raccogliere un massimo di 3 milioni di euro. Aerotec ha già 11 ordini ricevuti dall'estero e due aerei appena consegnati.(ANSA).