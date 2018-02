Piacenza apre la Cupola del Pordenone

(ANSA) - PIACENZA, 19 FEB - Dal 4 marzo fino al 10 giugno sarà aperta la "Salita al Pordenone" nella Basilica di Santa Maria di Campagna con la possibilità per i visitatori di osservare da vicino gli affreschi di Giovanni Antonio de' Sacchis, detto il Pordenone, in tutta la loro bellezza e suggestione. Nella cupola è percorribile una galleria circolare, aperta sull'esterno della città, il cui panorama è così leggibile a 360 gradi. Nella sala Richetti della Banca di Piacenza (che ha organizzato tutto) si è tenuta la presentazione ufficiale dell'evento realizzato con la collaborazione del Comune, proprietario della basilica, e del Convento dei Frati Minori Osservanti (che ne sono comodatari) e che si avvale del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. "Santa Maria di Campagna era crocevia di artisti, non esiste centimetro della chiesa che non sia affrescato o coperto da dipinti", ha detto il presidente del Cda della Banca, Corrado Sforza Fogliani. "Un'occasione per far conoscere le bellezze di Santa Maria di Campagna - ha definito l'evento Padre Secondo Ballati, guardiano del Convento dei Frati Minori della Basilica - per ammirare opere d'arte, ma anche per sentire l'esperienza spirituale della fede". Collegate alla "salita al Pordenone", sono stati organizzati a Palazzo Galli le mostre Il Genovesino e Piacenza e I nuovi Ghittoni e i disegni della collezione Banca di Piacenza, Inoltre, grazie a una sinergia con la Diocesi, sarà anche possibile abbinare l'evento alla salita alla mostra I misteri della Cattedrale che comprende anche la salita alla cupola del Guercino in Duomo.

(ANSA).