Lombosciatalgie, specialisti a confronto

(ANSA) - BOLOGNA, 19 FEB - Il mal di schiena è la patologia umana più frequente dopo il raffreddore e spesso è dovuta al lavoro: interessa una vasta fascia della popolazione adulta (60-80% dei soggetti sopra i 50 anni e la quasi totalità di quelli sopra i 60) e molti lavoratori. Tra questi, la fascia di età più coinvolta è quella tra i 45 e i 59 anni, con picco per i lavoratori tra i 55 e i 59. Di 'Lombosciatalgie. Aspetti clinici-strumentali. Trattamento conservativo e chirurgico.

Considerazioni medico-legali' si parlerà il 24 febbraio a Bologna (ore 8.30, via Emilia Ponente 62/2A) in un convegno organizzato da Medinforma, in collaborazione con Simg-Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie e il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Il corso, coordinato dall'ortopedico Lucio Catamo e dai responsabili dell'evento, il neurochirurgo Josip Buric e l'ortopedico Roberto Urso, è rivolto a medici di Medicina Generale, Fisiatri, Neurochirurghi, Neurologi, Medici Legali, Ortopedici, Fisioterapisti, Medici dello Sport e del Lavoro.

Relatori saranno medici legali, neurochirurghi, ortopedici e medici di medicina generale (Angelino, Barni, Conti, Violini, Zocchi, Zunarelli), oltre a Loretta Sermenghi dell'Inail E-R. Secondo dati Inail del 2013, su 700.000 infortuni 25.760 hanno interessato la colonna lombare, con un danno permanente riconosciuto in 1.470 casi. Nel 2015 le malattie professionali denunciate coinvolgono il sistema osteomuscolare in 37.240 casi, la metà di queste interessano la colonna vertebrale. In Emilia-Romagna sono state 4.757; nella provincia di Bologna, su 1.621 malattie professionali complessivamente denunciate, 1.213 coinvolgono il sistema osteomuscolare, il 74,9% dei casi. A livello regionale sono state riconosciute positive 2.582 malattie professionali, per le quali sono stati corrisposti 1.782 indennizzi. Il costo in termini di inabilità temporanea dal lavoro, accertamenti, cure mediche e riabilitative è notevole. Il mal di schiena è quindi un problema importante anche per gli elevati costi sociali derivanti dalla limitazione funzionale e dalle conseguenti ricadute sul Ssn, sull'attività produttiva e in particolare sull'Inail. (ANSA).