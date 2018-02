Cosmoprof 2018 record, +7,5% espositori

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - La bellezza da tutto il mondo si metterà in mostra in Italia in primavera. Sono infatti attesi 2.776 espositori provenienti da 70 paesi all'edizione 2018 del Cosmoprof che aprirà i battenti alla fiera di Bologna dal 15 al 19 marzo. La kermesse, osservatorio leader internazionale sulle tendenze legate al settore della cosmetica e del mondo beauty, per numero di espositori è cresciuta del 7,5% rispetto all'edizione del 2017, quella del cinquantenario.

Potenziati tutti i settori della manifestazione, in primis le aree espositive dedicate al green con 130 aziende presenti. In programma anche un focus sul nuovo trend 'indie beauty' da tutto il mondo e ingredienti naturali. In crescita le aree dedicate ai capelli e alle unghie (+ 8%) e il Cosmopack, spazio riservato all'innovazione e alla filiera produttiva con 464 espositori che arrivano da 31 paesi (+6%). Aumentano del 5% anche le aree dedicate alla profumeria e ai cosmetici. Attese 27 Collettive nazionali provenienti da 24 paesi diversi. (ANSA).